Жители Москвы жалуются на очереди во время тестирования на антитела к коронавирусу

Скопление людей было этим утром, по крайней мере, в поликлинике номер 64. Об этом «Эху Москвы» рассказал Артем Пахомов. Он отметил, что по электронной очереди его не приняли.

В самой поликлинике номер 64 на звонок нашей радиостанции не ответили. Агентство ТАСС утверждает, что в другой поликлинике, номер 62, очередей не было. Медсестра сказала агентству, что сейчас кровь берут примерно у 200 человек в день, а через несколько дней планируют тестировать по 500 человек в день. Даже ессли взять вторую цифру, то такими темпами 30 поликлиник, о которых говорил недавно мэр Москвы, протестируют за три дня 45 тысяч человек. А власти планируют каждые три дня проверять по 70 тысяч. Об этом на днях сказал Сергей Собянин. Собянин отметил, что данные об уровне коллективного иммунитета от коронавируса важны для принятия решений о смягчении или сохранении ограничительных мер.