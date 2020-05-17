Российские власти уверяют, что статистика по коронавирусу в стране не занижается

В правительстве настаивают, что это невыгодно медикам.

Скрывать данные по заболевшим не в стиле российских врачей, уверена вице-премьер Татьяна Голикова. В качестве одного из аргументов она привела тот факт, что борьба с коронавирусом включена в тарифы обязательного медицинского страхования. При этом, по словам Голиковой, они выше, чем на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за этого, как утверждается, с экономической точки зрения медучреждения заинтересованы поставить как можно больше диагнозов «коронавирус». Это влияет на получение средств на зарплату и лекарства.

Накануне Голикова отвергла и обвинения в манипулировании статистикой смертности от коронавируса. В правительстве говорят, что она в России более чем в 7,5 раз ниже, чем в мире, и называют эти данные достоверными.

Все эти заявления прозвучали на фоне появления публикаций зарубежных изданий, в которых говорилось, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть значительно выше официальных данных. Вместе с тем столичные власти настаивают, что их статистика достоверная, но при этом на днях пояснили, что не включают в нее гибель около 60% людей с коронавирусом. Как утверждалось, они умерли от других болезней.

Всего, по официальным данным, в России коронавирусом заболели более 280 тысяч человек, из них умерли более 2,5 тысяч.