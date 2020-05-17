Причиной смерти десятков медиков в Дагестане стали не только коронавирус и пневмония

Об этом сообщили в минздраве республики агентству ТАСС. Ранее о смерти врачей рассказал глава ведомства. Он также раскрыл, что жителей республики, умерших от пневмонии, не включают в список погибших от новой инфекции.

Врачи, а также средний и младший медперсонал и другие сотрудники – всего больше сорока медиков. Они умерли от разных заболеваний, сообщили в минздраве Дагестана. Какие диагнозы им поставили помимо коронавируса и пневмонии в ведомстве не уточнили. По версии минздрава республики, в ряде случаев медики заразились от членов семей и родственников, а также при посещении поминальных мероприятий, приводит позицию ведомства агентство ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Дагестана рассказал, что медики скончались из-за коронавируса и пандемии. Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову в инстаграме также сообщил, что новая инфекция унесла жизни 29 жителей республики, ещё более 650 умерли от пневмонии. На вопрос блогера, чем можно объяснить двойную статистику чиновник сказал: лабораторные исследования, на основе которых регистрируют смерть от пневмонии, проводят только подразделения Роспотребнадзора, а от новой инфекции еще и Минздрав. При этом Гаджиибрагимов признал: по характеру заражения и ходу болезни коронавирус и двусторонняя пневмония ничем не отличаются и лечат их одинаково.

На этом фоне жители республики, которые переболели сами или потеряли близких, рассказали порталу Медиазона о том, что многим заболевшим и умершим ставят диагноз пневмония, а не коронавирус. Люди жалуются что больницы в ряде городов переполнены, а один из местных жителей рассказал, что пока он был в больнице Хасавюрта меньше чем за час скончалась его мама и еще несколько человек. Врачей не хваатет, там вообще хаос творится, сказал собеседник. На нехватку лекарств пожаловались другие местные жители, пишет Медиазона. Врач-терапевт одной из больниц Хасавюрта, своё имя он просил не называть, считает что люди скорее всего заражены коронавирусом, но его выдают за пневмонию». Он назвал бредом вероятность того, что в пик эпидемии может бушевать еще одна респираторная инфекция, которая вызывает пневмонию. Врач отметил нехватку медиков в реанимации больницы и рассказал, что только в один день там умерло 11 человек.

Жители Дагестана жалуются, что им не выдают результаты тестов, рассказал «Эху Москвы» глава правозащитного проекта Монитор пациента Зиявутдин Увайсов. По словам правозащитника, пациента сталкиваются с очередями в медицинских учреждениях.

Дагестан занимает пятое место по числу зараженных коронавирусом в России. В республике сейчас по официальной статистике их больше 3 тысяч человек.