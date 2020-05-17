В Стерлитамаке уничтожили памятник Колчаку, который на собственные средства установил местный бизнесмен

В башкирском городе Стерлитамаке уничтожили памятник адмиралу Александру Колчаку, который на собственные средства установил бизнесмен Тагир Ибрагимов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что работники администрации города, которые увозили бюст, травмировали руку его соратнице, также защищавшей этот памятник.

«Памятник действительно был украшением, и был установлен на одной из старинных улиц Старлитамака. Поставил я его напротив торгового здания «Ардо», который принадлежит мне, посадил цветы в виде флага триколор, поставили венок. На следующий день работники администрации города украли этот венок, замотали бюст, подогнали строительную технику. Мы отбили эту атаку, а через 2 часа они подогнали еще больше техники и людей. Мне пришлось просто залезть на памятник», — рассказал бизнесмен.

Как отметил Т.Ибрагимов, он предложил пытавшимся снести памятник решить все вопросы «законным путем – через суд», однако позже на это место администрация пригнала в два раза больше техники и людей.

«Я недооценил возможности администрации. Они блокировали подход к памятнику, подогнали технику, изувечив брусчатку и уничтожив цветную клумбу, памятник, выдернув, бросили в самосвал и увезли в неизвестном направлении», — рассказал бизнесмен.

По словам Ибрагимова, люди, увозившие памятник вели себя очень грубо и травмировали руку его соратнице, которая вместе с ним пыталась защитить памятник, что им пришлось обратиться в травмпункт.

«К сожалению, приходится констатировать, что спустя столетие после окончания гражданской войны она все еще не закончилась. До сих пор народ делят на своих и чужих, красных и белых. Я не против, если люди ставят памятники Ленину, если им так хочется. Так почему они бюст на моей территории и за мои деньги так варварски уничтожают? Люди не знают истории, понимают все однобоко, руководствуются мифами, так похабно относятся к памяти легендарного адмирала Колчака — это вверх цинизма и наглости», — подчеркнул бизнесмен.