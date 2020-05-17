Парламент Израиля утвердил состав нового правительства

За проголосовали 73 депутата из 120. В настоящий момент идет инаугурационное заседание, во время которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, который после ротации заменит на посту главы правительства Нетаньяху, и депутаты клянутся хранить верность Израилю и добросовестно исполнять свою миссию. Главой нового правительства до ротации будет Нетаньяху, после чего его сменит лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, который до ротации будет в должности «сменного» премьер-министра, а также министра обороны. Как сообщил сегодня Нетаньяху, ротация произойдет 17 ноября 2021 года.