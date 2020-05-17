Непродовольственная торговля в Подмосковье останется в дистанционном формате. Это сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, с завтрашнего дня планируется разрешить работу только строек и промышленных предприятий. Ранее сообщалось, что с 18 мая может возобновиться работа объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, напоминает Интерфакс.