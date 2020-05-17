Глава Роспотребнадзора утверждает, что рост заболеваемости коронавирусом остановлен

По словам Анны Поповой, стабилизация отмечается по всей стране. При этом в телеэфире Попова сказала, что коронавирусная инфекция с нами надолго, поэтому придется привыкать к соблюдению мер предосторожности, передает «Интерфакс». По последним официальным данным, в России за сутки было выявлено почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 280 тысяч.