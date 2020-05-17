В Минздраве Дагестана заявили, что не все 40 медиков, о которых говорил глава ведомства, скончались от коронавируса и пневмонии. Были и другие диагнозы, сказали чиновники без уточнения деталей, передает ТАСС. Ранее министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью местному блогеру заявил, что от коронавируса и пневмонии в Дагестане скончались более 40 врачей. При этом, по официальным данным, в регионе от коронавируса умерли 29 человек.