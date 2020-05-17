Компания SpaceX вновь перенесла запуск интернет-спутников

60 аппаратов проекта Starlink должны были запустить сегодня, но старт отложили на сутки из-за запуска сверхсекретного шаттла X-37B. Ракета с ним около часа назад успешно стартовала, сообщили в космическом командовании ВВС США. Потом вмешался тропический циклон, который надвигается на юго-восточное побережье США. Из-за него компания Илона Маска решила запустить ракету со спутниками с мыса Канаверал во вторник.
2020-05-17T17:05:02+03:00
2020-05-17T17:05:02+03:00
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17:05, 17 мая 2020
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