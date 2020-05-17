Z Архив новостей новости
5 6 6 677
17:04, 17 мая 2020

В башкирском городе Стерлитамаке уничтожили памятник адмиралу Колчаку

В башкирском городе Стерлитамаке уничтожили памятник адмиралу Колчаку, который на собственные средства установил бизнесмен Тагир Ибрагимов. Об этом он рассказал нашей радиостанции. По словам Ибрагимова, люди, увозившие памятник вели себя очень грубо и травмировали руку его соратнице, которая вместе с ним пыталась защитить памятник.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6131 13.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 85 6 13311 15.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 217 6 36820 14.05
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 203 6 34958 16.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 188 6 33608 16.05
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 121 6 23013 14.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 156 6 30057 10.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 48 6 9444 15.05
Блоги

Алексей Мельников публицист

Путинская каша Как начальство ни прячь вранье о ковидной смертности в России, оно все равно лезет, пузырясь и попахивая, из-под крышки гнилого государства…

5 56 6 11512 13:24
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 114 6 23514 11.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 76 6 16015 11.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 12410 11.05
Новости

Пуэрто-Рико может провести уже третий за последние 8 лет референдум о присоединении к США Сейчас территория находится под управлением Вашингтона, но не является его неотъемлемой частью…

5 24 6 5415
Новости

В Дагестане сотни людей, которые умерли в республике с начала пандемии, не вошли в статистику по коронавирусу По официальным данным новая инфекция унесла жизни только нескольких десятков человек…

5 35 6 8096
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7166 13.05
Блоги

Депздрав опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от COVID-19 Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне…

5 61 6 15381 13.05

Популярное за неделю

Новости

Российское судно-трубоукладчик пришвартовалось в порту логистического центра «Северного-потока-2» «Академик Черский» называют единственным российским судном, способным завершить строительство газопровода

5 20 6 20433
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 83 6 137563 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 44 6 40856 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 175 6 345263 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 117 6 189055 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8528023
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4488198

Сегодня в эфире