В башкирском городе Стерлитамаке уничтожили памятник адмиралу Колчаку, который на собственные средства установил бизнесмен Тагир Ибрагимов. Об этом он рассказал нашей радиостанции. По словам Ибрагимова, люди, увозившие памятник вели себя очень грубо и травмировали руку его соратнице, которая вместе с ним пыталась защитить памятник.