В башкирском городе Стерлитамаке уничтожили памятник адмиралу Колчаку, который на собственные средства установил бизнесмен Тагир Ибрагимов. Об этом он рассказал нашей радиостанции. По словам Ибрагимова, люди, увозившие памятник вели себя очень грубо и травмировали руку его соратнице, которая вместе с ним пыталась защитить памятник.
2020-05-17T17:04:17+03:00
2020-05-17T17:04:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2644351-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 17 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…