Более 60 государств поддержали идею властей Австралии о независимом расследовании истоков пандемии коронавируса

Об этом сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация АВС.

Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении разбирательства причин глобальной эпидемии COVID-19 поддержали 62 страны. Европейские государства и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19». В инициативе, озвученной накануне открывающейся в понедельник в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, не упоминается Китай или город Ухань, ставшие очагами первой вспышки заболевания. Тем не менее, источники в австралийском правительстве, как передает ABC, намерены обеспечить надлежащее и тщательное расследование с рассмотрением всех версий, дабы в понимании причин происхождения вируса наступила прозрачность. Ранее своем расследовании заявляли и в Вашингтоне. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Америка располагает достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.