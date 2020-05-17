Москвичи жалуются на приходящие штрафы за нарушение пропускного режима, хотя пропуски были оформлены на сайте правительства Москвы. Уведомление о штрафе за нарушение пропускного режима получила сегодня телеобозреватель и сотрудница «Эхо Москвы» Арина Бородина, о чем она рассказала в эфире радиостанции.

«На мою электронную почту и в приложение «московские парковки» пришло уведомление о штрафе в размере 5 т.р. Штраф был выписан из-за нарушения невыполнения требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы. 3 мая мы действительно выезжали в Московскую область, и накануне самолично я оформляла пропуск мужу — владельцу авто. Нам пришло письмо о том, что им запрошен пропуск с указанием даты, на сутки пропуск действовал с указанием номера авто», — рассказала она.

Однако, по словам А.Бородиной, сегодня пришло уведомление в официальной рассылке штрафов. «Но только мы не нарушали никакого режима. Это необоснованно. Я считаю, что им надо что-то делать с этой системой, думаю, что мы не одиноки в этой истории и «нарушений», — отметила она.

С 22 апреля дорожные камеры в Москве начали штрафовать автомобилистов, ездящих по городу без цифрового пропуска в нарушение режима самоизоляции. Ранее власти сказали, что камеры станут подключать поэтапно.