В Латвии найден улетевший беспилотник, из-за которого в Риге не смог приземлиться самолет

Летательный аппарат размером 5 метров на три застрял в ветках деревьев. Это экспериментальный образец, который должен был побить мировой рекорд по продолжительности полета, рассказали ранее в компании-разработчике аппарата UAVFactory. Она поставляет беспилотники, в том числе, для латвийской армии. Дрон улетел 2 мая, когда он внезапно перестал реагировать на команды с земли. Из-за его больших размеров он представлял угрозу самолетам, поэтому аэропорты были временно закрыты.