Ракета со сверхсекретным беспилотным шаттлом X-37B успешно стартовала с мыса Канаверал

Это сообщила компания-оператор United Launch Alliance. По данным из неофициальных источников, запуск корабля предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости их уничтожать, передает ТАСС. В Пентагоне сообщили, что на борту шаттла будет проведен эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотные микроволны с последующим изучением возможности их передачи на Землю.. Подобные технологии, в частности, могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотников.