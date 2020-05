Еврокомиссия обвинила Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ распространяют теории заговора, сказал немецкому изданию «Бильд» официальный представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Питер Стано. Ранее в российском МИДе заявили о начале кампании против России по дезинформации о коронавирусе из-за публикаций в газетах Financial Times и The New York Times, в которых говорилось, что уровень смертности от коронавируса в России превышает официальные данные.