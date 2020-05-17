Татьяна Голикова заявила, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса

Вице-премьер пояснила, что тариф на лечение этой инфекции «достаточно высокий». Она отметила, что если брать в расчет экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы пациентов с коронавирусной инфекцией было зарегистрировано больше, передает ТАСС.