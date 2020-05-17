Сложнейшая ситуация с пневмонией складывается сейчас в Дагестане – правозащитник

Сложнейшая ситуация с пневмонией складывается сейчас в Дагестане. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Кавказского правозащитного проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов.

Ранее в Дагестане власти признали, что почти 700 человек умерли от внебольничной пневмонии, среди них больше 40 медиков. Официально в республике умерло от коронавируса 27 человек.

«У нас действительно очень большое количество болеет пневмонией. Более 600 человек уже умерло. Можно уверенно считать, что большая часть зараженная коронавирусом», – рассказал он.

По словам З.Увайсова, в республике объем тестирования на коронавирус «достаточен», однако людям не выдают на руки результаты тестирования.

Также З.Увайсов отметил, что люди сталкиваются с проблемами получения направлений на компьютерную томографию, а также с очередями в медицинских учреждениях.

«Карантин в республике не введен. Вопрос диагностики стоит остро, кабинеты компьютерной томографии переполнены работой, получить направление граждане не могут. Стали подключать частные организации, все обследования КТ проводятся.

Возможно, это связано с тем, что недостаточно выделено финансовой помощи», — отметил он.

На 17 мая Республика Дагестан входит в десятку антилидеров-регионов РФ по количеству заболевших новым коронавирусом COVID-19. Ситуация с распространением опасной инфекции в регионе одна из самых сложных. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 3 371 человек.