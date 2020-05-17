МГУ принял решение перенести военные сборы, которые должны были состояться в этом году

Ранее от руководства вуза этого потребовали студенты, проходящие обучение на военной кафедре.

Новые сроки летних военных сборов этого года теперь предстоит согласовать с Министерством обороны, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета. Причиной переноса названа сложившаяся эпидемическая обстановка. Студенты в своем письме на имя ректора Виктора Садовничего и начальника военного учебного центра вуза, как сообщило интернет-издание Baza, выступили с требованием перенести дату армейской службы, ссылаясь на серьезные риски заражения в структурных подразделениях Минобороны. По их мнению, поскольку медкомиссию на дому пройти сейчас нельзя, возникает необходимость приезжать в конкретный военкомат в Тверском районе столицы. А это в свою очередь небезопасно. Кроме того, большинство студентов сейчас находятся на изоляции по месту жительства и многие за пределами Москвы, добраться до которой далеко не так просто.

На фоне коронавируса студенты просили и о возможности пройти сборы в своих регионах без выезда в столицу. Впрочем, в решении администрации МГУ о такой перспективе ничего не упомянуто.