В России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом, но однозначно говорить о стабилизации пока рано. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Назвать ситуацию благополучной можно будет только в тот момент, когда за сутки в России не прибавится ни одного заболевшего, — считает Анна Попова.