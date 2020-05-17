Пропавший в начале мая в Латвии дрон найден в лесу в Гаркалнском крае

Он зацепился за кроны деревьев и его пришлось снимать с помощью пожарных. 2 мая во время полета у дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Горючего у него оставалось на 90 часов полета, но, судя по информации с датчиков посадку на деревья он совершил вечером того же дня.