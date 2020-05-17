Актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за историка Юрия Дмитриева

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд республики Карелия личное поручительство за находящегося в СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Текст письма публикует «Новая газета». В поручительстве отмечается, что Дмитриева необходимо перевести из СИЗО именно сейчас из-за опасности распространения COVID-19. Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, вину он не признает. 7 мая Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию на продление ареста до 25 июня, однако решение осталось без изменения.