Правительство разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию

В воскресенье правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России после паузы, вызванной пандемией коронавируса. А сегодня правительство страны разрешило вернуться зарубежным спортсменам, которые имеют действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как отметил глава РПЛ Сергей Прядкин, это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению футбольного Чемпионата.

В то же время, у потенциальных возвращенцев — времени в обрез. Чемпионат должен возобновиться 21 июня, а все прибывшие из-за рубежа игроки будут обязаны пройти двухнедельный карантин. К тому же, с учетом отсутствия авиасообщения между Россией и остальным миром, у легионеров могут возникнуть сложности с логистикой.

Механизм возвращения зарубежных футболистов еще предстоит разработать. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уже предложил собрать всех европейских легионеров в одном месте и чартерным рейсом привезти в Россию.