Причинами смертей более 40 медработников в Дагестане стали не только коронавирус и пневмония, но и другие болезни

Причинами смертей более 40 врачей и других медицинских работников в Дагестане во время пандемии, стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие болезни, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики, не уточнив конкретных диагнозов.



Ранее министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову заявил, что в республике во время борьбы с коронавирусной инфекцией умерли более 40 врачей. Он также обращал внимание на то, что по официальным данным от коронавируса скончались 29 человек, а от внебольничной пневмонии – 657.