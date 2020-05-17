«Новая»:Сотрудник прокуратуры Швейцарии охотился с чиновниками из России и блокировал расследование «дела Магнитского»

Эксперт Швейцарской Федеральной прокуратуры охотился с российскими должностными лицами, а взамен блокировал расследование убийства Сергея Магнитского. Как говорится в расследовании «Новой газеты» теперь главе прокуратуры Швейцарской Конфедерации грозит импичмент. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор статьи, редактор data-отдела издания Андрей Заякин.

«Сотрудник криминальной полиции швейцарской конфедерации Винценц Шнелль, прикомандированный к Федеральной прокуратуре Швейцарии, понимая свои полномочия и даже выходя за пределы их. Он ездил в неофициальные поездки, и охотился вместе с высшими чиновниками российской прокуратуры, в том числе с бывшим замгенпрокурором России Сааком Карапетяном, на Камчатке на медведей. Эта поездка была преподнесена ему в дар за обеспечение блокировки и развал уголовного дела убийства Магнитского», — рассказал он.

По словам А.Заякина, Шнеллю в обязанности было вменено обеспечение международной правовой помощи. «То есть он должен был принимать запросы от русских коллег, с другой стороны передавать им результаты тех расследований, которые провели швейцарское ведомство. Но он ездил в Россию для сбора материалов, представляющих собой, по сути, позицию мучителей Магнитского. Ездил с тем, чтобы подготовиться к допросу Андреаса Гросса, назначенного Советом Европы докладчиком по делу Магнитского», — сказал он.

По словам Андрея Заякина, «эксперт по России» может быть связан с развалом еще нескольких дел.

«Это рисует нам такую картину, что Швейцарская прокуратура фактически пляшет под дудку в угоду Москвы, а иногда и получает некоторые материальные блага», — заметил он.

Вся публикация, по словам автора, построена на документах, взята из «швейцарских судебных актов прокуратуры», и доступна в открытых СМИ.

В связи с этим 20 мая в Швейцарии состоится слушание в парламентской Судебной комиссии по объявлению импичмента Прокурору Конфедерации Михаэлю Лауберу. Обвинения могут привести к досрочной отставке, если их поддержит парламент.