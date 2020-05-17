Распространение коронавируса в России остановлено, ситуация стабилизировалась, утверждает глава Роспотребнадзора

Тем не менее, Анна Попова считает, что жить в новых условиях из-за пандемии гражданам страны придётся ещё долго.

В транспорте, других общественных местах и на работе люди должны носить маски и перчатки. Это делать придется и летом. Нельзя ориентироваться на то, что в жару риск заражения снизится, предостерегает главный санитарный врач. Рост заболеваемости коронавирусом в стране безусловно остановлен, объявила Анна Попова. Впрочем нельзя говорить о том, что ситуация нормализовалась. Это произойдёт только когда новых заражённых ни в одном регионе не будет. Поэтому россиянам придётся как сказала глава Роспотребнадзора достаточно долго жить в новых условиях.

Остается много вопросов по поводу такого режима, в том числе насчёт полётов и питания пассажиров во время перелета, сказала глава Роспотребнадзора. При этом интервью федеральному каналу Попова давала без маски. На вопрос ведущего, чем это вызвано она пояснила, что находится одна в помещении. Главный санитарный врач заверила, что носит маску за пределами квартиры.

В России уже вторые сутки подряд заражённых меньше десяти тысяч человек, рапортовали сегодня в оперативном штабе. 9709 новых случаев коронавируса выявили в стране, 94 человека скончались, большинство в Москве.