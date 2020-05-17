Попова: Жить в новых условиях из-за пандемии придется достаточно долго

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, соблюдать правила профилактики коронавируса придется и летом, люди должны носить маски в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. При этом глава Роспотребнадзора отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен, стабилизация отмечается по всей стране.