Премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил в Кнессете 35-е правительство Израиля, которое он сформировал по итогам выборов 2 марта. В новом правительстве будет 36 министерских портфелей, оно станет крупнейшим в истории страны. Это положило конец более чем годовому политическому тупику.

Выступая перед парламентариями Нетаньяху отметил, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашению с лидером партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру.