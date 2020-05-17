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14:02, 17 мая 2020

Попова: Рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен, стабилизация отмечается по всей стране

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, соблюдать правила профилактики коронавируса придется и летом, и в целом жить в новых условиях из-за пандемии придется достаточно долго. Попова отметила, что люди должны носить маски в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте.

Многие регионы России уже вышли на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом

Во всяком случае, как пишет РБК, это следует из двух прогнозных моделей, разработанных российскими учеными. Впрочем, предложенные выкладки основаны на данных официальной статистики.

Рост показателей выздоровления на сегодня выше, чем скорость заражения, уверяют ученые. Модели и экспертные сценарии, описанные в исследованиях математиков из двух университетов Башкирии и частной компании-разработчика аналитических продуктов показывают: верхняя планка заболевания уже пройдена рядом областей центрального, северо-западного и приволжского округов, а также в ряде дальневосточных регионов. Так, например, сценарий, названный реалистичным демонстрирует, что Подмосковье максимальных показателей ежедневного прироста новых случаев достигло 12 мая, а Москва 6 мая.

Впрочем, есть и пессимистичный прогноз, который говорит, что так называемый пик заболеваемости в Москве еще впереди, его можно ожидать 26 мая. Ожидания ученых основываются на данных о распределении заражений между регионами, и строгости карантинных мер в том или ином субъекте. В целом по стране, говорится в представленных моделях, эпидемия коронавируса развивается по общим закономерностям.

Прогностические модели показывают, что в России максимальный показатель по приросту заболеваний был пройден 8-9 мая.



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