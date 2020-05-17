Организаторы «Евровидения» решили не менять место проведения популярного песенного конкурса в следующем году

Он состоится в нидерландском городе Роттердам, который должен был принять шоу и в этом году.

Старый Свет должен был узнать победителя юбилейного 65-го конкурса «Евровидение» накануне. Однако коронавирус, отменивший и Олимпийские игры в Токио, и Чемпионат Европы по футболу, не смог не повлиять и на планы по организации песенного шоу. Миллионы европейских телезрителей вместо этого увидели специальную программу «Европа зажигает свет». В ходе него и было объявлено: несмотря на эпидемию, Роттердам примет «Евровидение» в 2021 году. Организатор конкурса – Европейский вещательный союз – ранее объявил, что в нем могут принять участие как новые исполнители, так и те, кто должен был представлять свою страну в этом году. К настоящему моменту уже 18 музыкантов и групп дали согласие спеть на «Евровидении» в следующем году – это почти половина.

А в этом году все конкурсанты из 41 страны обратились к зрителям с видеопосланиями, а в эфире прозвучали фрагменты их песен. Они перемежались с композициями победителей «Евровидения» прошлых лет. Завершилась специальная программа песней, которую исполнили все артисты. «Love Shine a Light» — песня-победительница конкурса 1997 года британской группы Katrina and the Waves, название которой символично переводится как «Любовь зажигает свет».

Россию на песенном конкурсе «Евровидение» должна была представлять группа Little Big. Ее лидер Илья Прусикин отмечал, что коллектив готов принять участие в шоу в следующем году, однако пока конкурсант от нашей страны не был объявлен.