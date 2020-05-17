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13:05, 17 мая 2020

Голикова: В России не манипулируют данными о смертности от коронавируса

Во всяком случае, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, врачам не выгодно скрывать случаи летальных исходов от инфекции.

Больницам экономически не имеет смысла утаивать данные о заболевших и занижать показатели смертности, поскольку тарифы на лечение инфицированных выше, нежели в рядовых случаях. Врачи, уверена Татьяна Голикова, заинтересован в том, чтобы поставить больше COVID. По ее словам, сегодня уровень летальности от коронавируса в нашей стране в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. При этом официальные данные о причинах смертей за апрель появятся только в конце мая, а сейчас расчеты идут исходя из оперативных сведений ЗАГСов. На этом фоне в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения заявили, что для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе», учитывающие показатели большего количества исследований. В том числе речь может идти и о случаях смерти, которые могут быть отнесены к гриппу – «не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», заявили в ВОЗ.

Ранее данные о смертности в России стали предметом ряда публикаций в западной прессе. С их критикой выступили в российском МИДе. А агентство Bloomberg дважды изменило заголовок статьи о смертности от коронавируса в России. Материал «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» итоге остался в публикации Bloomberg под более дипломатичным заглавием «Эксперты ставят под сомнение российские данные по смертности от коронавируса».

В начале мая со статьями о занижении смертности в России выходили Financial Times и The New York Times. Российские власти данные этих публикаций опровергали. Впрочем, ранее в мэрии Москвы не скрывали, что 60% смертей среди зараженных COVID-19 в официальную статистику не включаются, поскольку причиной смерти становятся другие заболевания.



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