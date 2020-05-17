В Дагестане сотни людей, которые умерли в республике с начала пандемии, не вошли в статистику по коронавирусу

По официальным данным новая инфекция унесла жизни только нескольких десятков человек.

Общее число заболевших пневмонией и заражённых коронавирусом в Дагестане приближается к 14-ти тысячам человек. Новая инфекция привела к 29-ти летальным случаям, еще почти семистам погибшим поставили диагноз внебольничная пневмония, сообщил глава минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову. Чиновник также рассказал что среди общего числа жертв коронавируса и пневмонии больше сорока врачей.

«Почему в Дагестане ведётся двойная статистика и коронавирус власти считают отдельно от пневмонии?» — поинтересовался блогер. Гаджиибрагимов ответил, что это связано с распределением обязанностей между ведомствами. По его словам, лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям коронавируса в республике сначала занимались подразделения Роспотребнадзора. Позже подключились лаборатории Минздрава. В то время как пневмонией – только Роспотребнадзор. При этом минздрав Дагестана по умолчанию считает все внебольничные пневмонии потенциальными случаями коронавируса, по ним медики работают как с ковидными пациентами», уточнил министр.

Росздравнадзор ранее обнаружил в медучреждениях Дагестана нехватку лекарств и тест-систем для выявления коронавируса. В регионе отмечен дефицит кадров в амбулаторном звене, а также длительные сроки ожидания исследований и результатов тестирования на COVID-19, отметили в ведомстве.