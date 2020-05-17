Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов. «Эти тарифы больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям, — сказала Голикова.

По ее словам, если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — добавила Голикова.

Тем временем, министр здравоохранения Дагестана в интервью местному блогеру рассказал, что в частности в их республики подавляющее большинство случаев регистрируется как внебольничная пневмония. При официальных 29 случаев смерти от коронавируса, от внебольничных пневмоний, по данным чиновника, умерли 657 человек.