Пуэрто-Рико может провести уже третий за последние 8 лет референдум о присоединении к США

Сейчас территория находится под управлением Вашингтона, но не является его неотъемлемой частью.

Референдум о политическом статусе Пуэрто-Рико может пройти 3 ноября. На этот день на архипелаге запланированы местные выборы, а в США – выборы президента. Губернатор свободно ассоциированной территории, подписавшая указ о голосовании, в твиттере написала, что пуэрториканцам пора добиться полного равенства с американцами.

Сейчас архипелаг действительно имеет ограниченные права: так, несмотря на то, что верховной властью над Пуэрто-Рико обладает Конгресс США, действие американской конституции там ограничено. Хотя жители страны и не платят налоги в федеральный бюджет, они не могут голосовать, к примеру, за американского президента, а в Конгрессе архипелаг представлен лишь одним делегатом без права голоса.

По данным местной прессы, на референдум будет вынесен лишь один вопрос: необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата. Впрочем, даже положительные итоги голосования еще должен будет одобрить Конгресс США.

Предыдущие референдумы о политическом статусе Пуэрто-Рико проходили в 2012 и 2017 году. В обоих случаях жители территории поддержали вступление в состав США, однако против этих итогов в разное время выступали либо демократы, либо республиканцы.