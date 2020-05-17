Москвичи жалуются на очереди во время тестирования на антитела к коронавирусу

В частности, по отзывам пациентов, сегодня утром скопление людей образовалось в поликлинике номер 64 филиал 1. Об этом «Эху» рассказал Артем Пахомов, попытавшийся сегодня сдать анализ в московской поликлинике №64.

«Я приехал в поликлинику заранее, там очередь начиналась со ступенек к зданию. Мне медработники ответили, что это очередь на антитела живая, и электронная очередь не учитывается. Хотя в приложении московского сайта у меня была сделана электронная запись, но меня попросили распечатать в терминале талон, где это сделать было невозможно. Когда я опять зашел в приложение, мне уже аннулировали старую запись и предложили записаться заново. Теперь мне придется завтра приходить вновь в поликлинику» – рассказал он.

По словам Артема Пахомова, посетители поликлиники старались соблюдать социальную дистанцию, но в помещении это было трудно сделать.

В самой поликлинике на звонок корреспондента «Эха» не ответили.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тысяч человек каждые несколько дней.