Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 280 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 9709 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране превысило 280 тысяч.

Больше всего новых инфицированных в Москве, Подмосковье и Петербурге. В столице подтверждено 3800 случаев заболевания, в Московской области – свыше 900. Впрочем, официальных данных о внебольничной пневмонии не приводится. Растет число проводимых тестов – за сутки по стране их сделано более четверти миллиона. Второй день подряд число зарегистрированных случаев COVID-19 держится ниже отметки в 10 тысяч, но скончались еще 94 пациента, 71 из них в столице. По общему числу заболевших страна остается на втором месте в мире после США. В России выявлены и новые очаги вируса – опять десятки заболевших вахтовиков на Ямале.

В Дагестане глава республиканского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов привел цифры, свидетельствующие о том, что в республике ведется двойная статистика: официальная с диагнозами «коронавирус», и та, в которой фиксируются заболевания внебольничной пневмонией. Со слов министра среди скончавшихся за время эпидемии в кавказской республике – более 40 врачей, а вместе с пневмониями число инфицированных составило 13 тысяч. При этом на сегодняшнее утро официально в регионе зафиксировали порядка 3400 зараженных и лишь 29 смертей от коронавируса.

Исходя из официальных данных оперативного штаба по борьбе с вирусом, показатель распространения инфекции за сутки существенно не поменялся и составил чуть меньше единицы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса, в том числе из-за тарифов на лечение.