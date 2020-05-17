Коронавирусом и «внебольничной пневмонией» в Дагестане по состоянию на 17 мая болеют 12697 человек

Коронавирусом и «внебольничной пневмонией» в Дагестане по состоянию на 17 мая болеют 12 697 человек, погибли от пневмонии (без учета коронавируса) — 657. Такие данные привел министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову, которое размещено в его инстаграме.

Гаджиибрагимов также рассказал, что от COVID-19 и пневмонии в республике скончались более 40 врачей.

Отвечая на вопрос блогера Курбанова о том, почему коронавирус считается отдельно от пневмонии, Гаджиибрагимов сказал, что «внебольничную пневмонию» выявляет Роспотребнадзор. На федеральном уровне данных по внебольничной пневмонии нет.