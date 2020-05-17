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11:05, 17 мая 2020

Три российских бизнесмена вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

Список самых состоятельных людей королевства составила газета Sunday Times.

Богаче всех россиян, живущих в Великобритании, Алишер Усманов. Крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует «Мегафон» и долю в Mail.Ru Group на седьмом месте, его состояние по данным газеты Sunday Times превышает 14 миллиардов долларов. Бизнесмен поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Больше в десятке россиян нет.

На 11-м месте основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, он заработал почти 12,5 миллиардов долларов, следом за ним идёт Роман Абрамович, основной владелец инвесткомпании Millhouse, которому также принадлежит футбольная команда Челси. Он по данным британской газеты на сто миллионов долларов победнее Фридмана. Ну а самым богатым жителем Британии в этом году впервые стал изобретатель Джеймс Дайсон. Его состояние газета оценила почти в 20 миллиардов долларов. Издание отмечает, что самые богатые жители страны из-за коронавируса за последние месяцы потеряли десятки миллиардов долларов.

Отметим, что год назад бизнесмены Усманов, Абрамович и Фридман входили в первую десятку рейтинга Sunday Times. Теперь там только Усманов.



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