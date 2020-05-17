Всемирная организация здравоохранения пока воздерживается от окончательной оценки смертности от коронавируса

В ВОЗ намерены дождаться большего количества исследований и данных в «глобальном масштабе». Это говорится в ответе российского представительства организации, на который ссылается интернет-издание РБК. В документе утверждается: моделирование сценариев смертности от различных эпидемий является очень сложной задачей. Например, из-за того, что не каждый умирающий тестируется на наличие болезни. Отдельно в ВОЗ затронули ситуацию с показателями смертности от коронавируса в России.

По официальным данным, в нашей стране скончавшихся от инфекции в разы меньше, чем в других европейских странах с большим количеством заболевших. Однако переговоров на эту тему с Москвой, как уверяют в ВОЗ, организация не ведет. В публикации агентства Bloomberg же, вышедшей на днях, утверждалось обратное.

В российском МИДе ранее негативно отреагировали на ряд публикаций западных изданий, в которых официальная статистика Москвы по коронавирусу подверглась сомнению.