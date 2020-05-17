Правительство России разрешило иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

Необходимые поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в страну, которое вступило в силу с 18 марта. Вернуться разрешат спортсменам и тренерам, у которых есть действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Прибывших обяжут пройти двухнедельный карантин.