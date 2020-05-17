Министр здравоохранения республики: В Дагестане от коронавируса и осложнений после инфекции умерли около сорока врачей

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову в Instagram. По его словам, всего от пневмонии, без учета коронавируса в республике погибли 657 человек.

При этом по официальным данным, в Дагестане всего 27 погибших от коронавируса.