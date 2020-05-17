Подмосковье в ближайшее время будет готово к частичной отмене ограничительных мер из-за коронавируса

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти Московской области ожидают, что к понедельнику регион уже будет соответствовать основным критериям, которые позволят приступить к частичному запуску экономики. Речь коэффициенте распространения вируса, который показывает, сколько человек заражает один заболевший, о достаточности проводимых тестов и доступности свободных коек в больницах. Показатель инфицирования должен быть меньше единицы и по заверениям Андрея Воробьева, область близка к выполнению каждого из названных условий.

При этом санитарные меры, принимаемые в рамках режима повышенной готовности, сохраняются – речь о соблюдении социальной дистанции и требовании ношения масок. Впрочем, как заявил журналистам российского телевидения руководитель региона, «открывать все сразу» власти не имеют права и речь пойдет о начале деятельности порядка 600 строек и двух тысяч подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятий. К приостановленной почти два месяца назад работе смогут вернуться около четверти миллиона человек.

По словам Андрея Воробьева, несмотря на озвученные планы, в области ежедневно выявляют около семи сотен новых заболевших. На сегодня общее число инфицированных в Подмосковье достигло почти 27 тысяч человек.