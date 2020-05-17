Агентство Bloomberg дважды изменило заголовок статьи о смертности от коронавируса в России после критики Москвы

Публикация сначала называлась цитата «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Авторы отмечали низкую смертность от новой инфекции в России — меньше процента — по сравнению с другими странами, где людей умерло гораздо больше — США, Великобританией, Испанией, Францией. Статью агентства Bloomberg раскритиковали в российском МИДе. Представитель ведомства Мария Захарова не упустила случая снова обвинить западные СМИ в кампании по дезинформации, связанной с пандемией. Позже Захарова пост обновила. Она сообщила, что Bloomberg изменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». По мнению представителя МИДа СМИ «осознало, что заголовок жуткий».

Вскоре агентство ещё раз поправило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». Напомним, до этого претензии Москвы вызвали статьи газет New York Times и Financial Times, в которых журналисты со ссылкой на открытые данные столичной мэрии и экспертов допустили, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной. Власти это отрицают и требуют опровержения от изданий.

В России число зараженных превышает 270 тысяч человек, умерли более двух с половиной тысяч.