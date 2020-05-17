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11:02, 17 мая 2020

Министр здравоохранения Дагестана сообщил, что в республике почти 700 человек умерли от «внебольничной пневмонии»

Всего как пневмонией, так и коронавирусом в регионе болеют более 12,5 тысяч человек. Такие данные глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов привел в интервью блогеру Руслану Курбанову. При этом они в несколько раз выше, чем официальная статистика по коронавирусу в регионе. Согласно ним, инфекцией в Дагестане болеют свыше 3 тысяч человек, а погибли от нее 27. Чиновник, отвечая на вопрос, почему коронавирус и пневмония считаются отдельно, уверял, что «внебольничная пневмония» выявляется отдельно Роспотребнадзором.

Однако, как утверждается, оба диагноза врачи считают коронавирусом. К слову, дагестанский министр привел и статистику по умершим за время эпидемии медикам. По его данным, от коронавируса и пневмонии в республике скончались 40 врачей.

Согласно данным Оперативного штаба, Дагестан занимает пятое место по числу заболевших коронавирусом.



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