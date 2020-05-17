«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Об этом было объявлено накануне вечером в ходе специального шоу «Европа зажигает свет». 65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. 18 марта организаторы решили отменить его из-за пандемии коронавируса.