Пентагон попытается запустить ракету, которая должна будет вывести на орбиту сверхсекретный беспилотный шаттл X-37B

Пентагон сегодня во второй раз попытается запустить ракету, которая должна будет вывести на орбиту сверхсекретный беспилотный шаттл X-37B. Запуск накануне был перенесен на 24 часа из-за непогоды в районе космодрома. Старт намечен на 15:14 мск.

По данным из неофициальных источников,отмечает ИНТЕРФАКС, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их.