В Эстонии сегодня завершается действий чрезвычайного положения, введенного из-за корона вируса

Поскольку в результате общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение больше не нужно, заявил в своем обращении премьер-министр Эстонии Юри Ратас в минувшую пятницу. Режим ЧП действовал более двух месяцев, но его отмена не означает немедленного возвращения к привычной жизни. По словам Ратаса, коронавирус никуда не делся, и в стране предстоит построить «новую нормальность», с учетом существующих рисков.

После выхода из режима ЧП в Эстонии разрешат тренировки на свежем воздухе и в спортклубах, при соблюдении определенных правил, проведение публичных собраний в помещениях численностью до 50 человек, а также посещения в местах лишения свободы.

В Эстонии было выявлено почти 1800 заболевших, большинство из них уже выздоровели. Сейчас в день фиксируется всего несколько новых случаев инфицирования

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились о свободном перемещении граждан в пределах стран. Как отмечается, это первый пример такого сотрудничества в Евросоюзе.