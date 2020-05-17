Сезон мирового автоспорта-2020 возобновляется гоночной серией НАСКАР в США

Первые после длительного перерыва заезды пройдут уже сегодня.

Автоспортивные болельщики по всему миру вздохнули с облегчением. Настоящие, живые гонки возвращаются, все же виртуальные соревнования так и не стали их полноценной заменой. Первой серией, которая возобновляет сезон после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, станет американский НАСКАР. Причем заезды пройдут ударными темпами – за месяц планируется провести восемь гонок. Первый этап пройдет сегодня на трассе Darlington raceway в Южной Каролине, еще один здесь же, но уже 20-го мая.

Этот этап, как и последующие 5 будут проведены без зрителей. Последний предварительно запланированный этап — 14 июня в Майами. Дальше расписание пока не составлено. О возобновлении сезона, точнее о его старте — объявили и организаторы Формулы-1, планируется, что первый в этом сезоне Гран-при пройдет в Австрии 5 июля, затем еще один там же 12 июля. Затем Формула-1 отправится или в Великобританию или в Германию. Уже понятно, что как минимум 6 из запланированных ранее этапов точно не получится провести в этом году.

Первым Гран-при Формулы-1, на котором смогут присутствовать зрители, станет, скорее всего, этап в Сочи в сентябре.