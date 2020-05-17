Компания SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников

Причиной стал старт сверхсекретного шаттла Пентагона.

На орбиту должна была отправиться партия из 60 спутников для продолжения развертывания глобального интернет-покрытия. Однако с космодрома на мысе Канаверал сегодня стартует ракета-носитель Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования Космического командования ВВС США. Ее запуск был также перенесен, однако произошло это из-за непогоды.

В конце апреля SpaceX успешно вывела на орбиту предыдущую партию интернет-спутников Starlink. Таким образом, на орбите собрано 420 ее космических аппаратов. В целом у компании масштабные планы на ближайшие годы. Заключаются они в распространении интернет-покрытия на всю планету.

Новой датой запуска спутников SpaceX названо 18 мая.