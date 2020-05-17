Договор на транзит российского газа через территорию Польши закончился

В том или ином виде поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа будет продолжаться – заявил пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов, но как именно не уточнил. Соглашения с Польшей у компании на сегодняшний день нет. Предыдущее истекло 16 мая, а новое подписать не удалось.

По всей видимости Газпрому придется приобретать краткосрочные опции на аукционах, один из которых как раз и состоится сегодня. Польша недовольна ценой. Газпром отказывается пересматривать контракт с 2015 года и польские нефтегазовые компании терпят убытки. Россия проиграла Польше в стокгольмском арбитраже и теперь должна заплатить полтора миллиарда долларов штрафа. Трубопровод Северный поток-2 тоже не решит ситуацию, поскольку Германия отказалась вывести эти мощности из обновленной газовой директивы Евросоюза Прокачать этим путем можно будет меньше 30 миллионов кубометров в год.

Польша собирается отказаться от российского газа с 2022 года. В стране намерены использовать американский и норвежский.