Ученые в США нашли антитела, способные блокировать коронавирус и выводить его из организма

Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics называет свою разработку лекарством, которое «работает на 100%» — об этом сообщает телеканал Fox News. Речь о производстве препарата пока не идет, так как он находится на стадии испытаний.

Всемирная организация здравоохранения включила в список перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. В нашей стране препарат, позволяющий бороться с инфекцией могут зарегистрировать уже в августе – сказал глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, исследователи уже готовы опробовать вакцину на себе.